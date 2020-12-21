Прошел первый детский киберспортивный турнир «КиберЁлка УРАЛСИБ 2020»

Банк УРАЛСИБ провел первый детский киберспортивный турнир «КиберЁлка УРАЛСИБ 2020». Участие в нем приняли юные спортсмены — дети сотрудников УРАЛСИБа из самых разных регионов страны. Оператором турнира традиционно выступил киберспортивный холдинг Киберия, с которым УРАЛСИБ начал сотрудничать в период коронавирусных ограничений — организовав первую в банковском секторе общебанковскую Киберспартакиаду.

Уралсибовскую «КиберЁлку» открыл Председатель Правления Банка Константин Бобров, который поздравил участников с наступающим Новым годом, пожелал им успешного игрового дня и объявил о старте турнира: «Дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в нашем киберпространстве. Наступает Новый год, а на Новый год принято делать подарки. И сегодня все мы — ваши папы, мамы, бабушки, дедушки, которые работают в УРАЛСИБе, хотим сделать вам один общий, на наш взгляд, приятный подарок — хотим пригласить вас на „КиберЁлку“. Очень надеемся, что каждый найдет на ней то, что ему по душе. Желаем вам эмоций, общения и, конечно же, побед! С наступающим вас Новым годом и по коням!»

Состязания прошли в таких дисциплинах как FIFA20, Counter Strike: Global Offensive, Clash Royale. В течение игрового дня юные геймеры демонстрировали свою меткость и стратегическое мышление, сражаясь за победу. Кроме того, команда настоящих юных архитекторов проявила свои творческие способности и построила в Minecraft здание Банка УРАЛСИБ.

Также для зрителей и игроков были подготовлены тематические конкурсы и интерактивы — они угадывали футболистов, решали ребусы и проверяли свои знания игровых механик и сокращений в CS:GO.

В конце насыщенного состязательного дня были подведены результаты турнира. Призы по его итогам будут вручены победителям игровых дисциплин и интерактивов, игрокам, которые строили здание Банка в Minecraft, а также детям, которые подготовили видеопоздравления для участников и зрителей «КиберЁлки»!

Мы поздравляем победителей, которые не только показали свои непревзойденные навыки в этих дисциплинах, но и захватывающую и непредсказуемую игру! А также благодарим всех зрителей за проявленный живой интерес к турниру, а его игроков — за увлекательные и запоминающиеся сражения!

Игры турнира «КиберЁлка УРАЛСИБ 2020» можно посмотреть в записи.

«КиберЁлка УРАЛСИБ 2020» стала следующим этапом развития киберспортивных традиций Банка. Начало общебанковским кибертурнирам было положено 12 сентября, когда прошла первая Банковская Киберспартакиада «УРАЛСИБ 2020» — более 100 участников из всех регионов присутствия Банка померились силами в наиболее популярных кибердисциплинах: Counter-Strike, Dota 2, World of Tanks, а также в индивидуальном формате в FIFA 20.