«Росгосстрах поможет россиянам не бояться прививок

В преддверии масштабной вакцинации россиян от коронавирусной инфекции «Росгосстрах» позаботился о том, чтобы предоставить финансовую «подушку безопасности» и медицинскую помощь на случаи осложнений после прививок. Компания запускает продажи продукта «Иммунитет без риска», покрытие которого предполагает как денежные выплаты в случае госпитализации или ухода из жизни вследствие осложнений после вакцинации, так и организацию медицинских услуг застрахованным. Клиенты смогут воспользоваться дистанционными консультациями врача перед прививкой и после, а также пройти реабилитацию для восстановления здоровья после стационарного лечения осложнений вакцинации или перенесенного COVID-19.

Новый полис от «Росгосстраха» покрывает риски возникновения серьезных последствий для здоровья после иммунизации в самом широком смысле — не только после вакцинации от COVID-19, но после ряда других сезонных и регулярных прививок. Сегодня Национальный календарь профилактических прививок для взрослых в России предполагает проведение вакцинации против множества инфекций. Так, в частности, всем гражданам от 18 лет рекомендуется каждые 10 лет прививаться от столбняка и дифтерии, вакцинироваться и ревакцинироваться от кори — всем, кто не болел ею, в возрасте до 35 лет и до 65 лет, работникам медицинских и образовательных организаций, торговли, транспорта, коммунальной и социальной сфер. Вакцинация и ревакцинация против краснухи предписана женщинам 18-25 лет. Ранее не прививавшимся от вирусного гепатита B россиянам в возрасте от 18 до 55 лет медики тоже рекомендуют сделать соответствующую прививку. Наконец, ежегодно многие наши соотечественники прививаются от гриппа и пневмококовой инфекции.

Несмотря на постоянно улучшающееся качество используемых вакцин, медики пока не могут исключить появления побочных последствий после иммунизации — и порой весьма серьезных для здоровья. Статистика, накопленная за многие десятилетия прививочных кампаний Всемирной организацией здравоохранения, показывает, что довольно часто организм реагирует на вакцинацию повышением температуры, сыпью, головными болями, затруднением дыхания и т.д. Также могут возникать постинъекционные осложнения, сопровождающиеся отеками и болезненностью в месте инъекции. Критические осложнения после вакцинации, способные привести в том числе и к самым печальным последствиям, в ВОЗ называют «крайне редкими».

Но в этой статистике эксперты не учитывают некоторые внешние обстоятельства — в том числе и так называемый человеческий фактор, который тоже может серьезно повлиять на последствия вакцинации: нарушение правил хранения и транспортировки вакцины, ошибки в оценке состояния прививаемого и наличия противопоказаний, отсутствие стерильности помещений и инструментов, нарушение инструкций по применению. Собственно, во многом именно опасения стать жертвой медицинской ошибки или халатности для многих людей перевешивает на чаше весов риск серьезно заболеть без своевременно сделанной прививки. А применительно к новым вакцинам от COVID-19 надо также учитывать отсутствие длительной истории использования и огромного массива данных для достоверной статистики.

Полис от «Росгосстраха» — хорошая возможность перебороть свои предубеждения и получить страховую защиту и медицинскую поддержку. Продукт «Иммунитет без риска» предусматривает страхование граждан в возрасте от 18 до 65 лет от последствий вакцинации против дифтерии, столбняка, вирусного гепатит В, кори, краснухи, пневмококовой инфекции, а также гриппа и ставшего столь актуальным в 2020 году COVID-19. Через розничные каналы самой страховой компании этот полис будет предлагаться по цене в 1 тыс. рублей со страховой суммой в 500 тыс. рублей, через партнеров «Росгосстраха» можно будет приобрести и вариант с расширенным покрытием (до 700 тыс. рублей) за 1,8 тыс. рублей.

В покрытие входит единовременная денежная выплата всей страховой суммы в случае ухода из жизни застрахованного по причине осложнений после вакцинации, либо выплата в размере 2000 рублей за каждый день пребывания в стационаре, если клиенту потребуется госпитализация. Программа страхования предусматривает возможность неограниченного количества обращений застрахованного в медицинский контактный центр «Росгосстраха» — квалифицированные специалисты проконсультируют, как следует правильно подготовиться к той или иной прививке и расскажут о противопоказаниях, а также дадут рекомендации в случае ухудшения состояния клиента в течение 30 дней после вакцинации. Если после лечения от вызванных прививкой осложнений владельцу полиса потребуется реабилитация, она будет организована в специализированных клиниках или санаториях как в регионе его проживания, так и за его пределами. «Росгосстрах» возьмет на себя организацию реабилитационных процедур и в случае, если после вакцинации в период действия договора у клиента будет диагностирована тяжелая форма COVID-19.

«В уходящем году на рынке появились страховые продукты, ставшие ответом страховщиков на пандемию коронавируса и появившийся в обществе запрос на защиту от этой болезни, — говорит член Правления ПАО СК «Росгосстрах» Елена Белоусенко. — Наш новый продукт «Иммунитет без риска» не имеет ситуативной привязки, поскольку обеспечит страховую защиту и медицинскую поддержку в случая наступления осложнений после вакцинации от целой группы болезней. Ведь иммунизация — один из самых эффективных и надежных механизмов противодействия опасным инфекционным заболеваниям, а наш полис защищает от её возможных негативных последствий, придавая дополнительную уверенность застрахованному».