Фонд «Вольное Дело» подарил Иркутскому политеху автобус ЛиАЗ

Автобус произвели на заводе «ГАЗ» и оснастили современным оборудованием и средствами радиосвязи, его будут использовать для поездок студентов на практику, спортивные соревнования и другие мероприятия, сообщают в пресс-службе фонда.

Фонд «Вольное Дело», основанный промышленником Олегом Дерипаска, в честь 90-летнего юбилея ИРНИТУ подарил университету автобус ЛиАЗ на 47 посадочных мест. Автобус будет возить студентов ИРНИТУ на учебную практику, спортивные тренировки и соревнования, конкурсы и творческие встречи. Первым рейсом автобус отвёз на матч университетскую сборную по хоккею с мячом.

10-метровый ЛиАЗ произведен на заводе «ГАЗ» в 2020 году. Он оборудован кондиционером с климат контролем, системой видеонаблюдения, вентиляцией, багажными полками и световыми подсветками, а также навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС и GPS, позволяющими точно определять координаты. Внутри автобуса установлены телевизор, навигатор, магнитола.

В ИРНИТУ учится 18 000 студентов и работает 1 300 преподавателей, за 90 лет работы его выпускниками стали 180 000 человек. В структуру университета входят Байкальский институт БРИКС, институты энергетики, недропользования, высоких технологий, авиамашиностроения и транспорта. В вузе организовано 25 студенческих научных сообществ и 23 спортивные команды, работает 50 учебно-исследовательских лабораторий и 1500 курсов электронного обучения.

Фонд «Вольное Дело» поддерживает отечественные вузы, уделяя особое внимание образованию в регионах. По итогам конкурса казачьей песни «Александровская крепость» фонд также вручит новый микроавтобус ГАЗель NEXT Краснодарскому государственному институту культуры, студенты которого заняли призовые места во всех молодежных номинациях. Автобус будет использоваться для проведения фольклорно-этнографических экспедиций, необходимых для сохранения и развития традиционной культуры.