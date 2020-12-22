«Победа» над сейсмикой: как построить надежный дом и не бояться землетрясений

Константин Скрябиков, главный инженер проекта «Победа»

С 2018 года в Иркутской области на рынке индивидуального жилищного строительства активно развивается технология сборного железобетона «Победа», которая была разработана заводом «Сибавиастрой». Почему такие малоэтажные дома можно считать безопасными с точки зрения сейсмики, нашему порталу рассказал главный инженер проекта «Победа» Константин Скрябиков.

– Любой дом – будь он многоквартирным или индивидуальным – должен строиться с учётом всех строительных норм и правил. Однако не секрет, что большинство частных домов возводятся в формате самостроя: то есть нанимается какая-то бригада, которая строит «так, как у соседа» – без проведения инженерных изысканий и квалифицированного проектирования. Люди не думают о нормах и правилах,о принципах безопасности, которые при правильном подходе закладываются в проекты с учётом сейсмики нашего региона. Так что проблем в такой малоэтажке при сильном землетрясении может быть достаточно много.

Расчёт нагрузок и геологические изыскания

– Есть конкретный документ – СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», в котором содержатся требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям сейсмостойких зданий. В проектах по технологии «Победа» эти требования учитываются в обязательном порядке.

В частности, самое основное требование – обеспечение пространственной жёсткости каркаса здания за счёт правильного расположения сборных элементов коробки, их армирования, узлов крепления между собой и с фундаментом. Совместная работа продольных и поперечных стен и жестких дисков перекрытия, объединённых в единую устойчивую систему, позволяет воспринимать сейсмические нагрузки до 8 баллов.

Когда наш конструктор проектирует конкретный дом, он в специальной программе задаёт эти нагрузки и у него появляется понимание, где какое армирование необходимо предусмотреть, где заложить деформационные и сейсмические швы, и многие другие нюансы.

Также при проектировании малоэтажных домов специалисты компании «Победа» в обязательном порядке проводят на каждом участке, на котором планируется строительство индивидуального дома, геологические изыскания. И в своём отчёте геологи прописывают, какова расчётная сейсмика для конкретных грунтов на конкретном участке.

Качество материалов

– Кроме этого, очень важно качество материалов, из которых строится дом. Качество железобетона, которое достигается в заводских условиях, невозможно достичь на строительной площадке.

Во-первых, потому что на стройплощадке отсутствует входной лабораторный контроль качества всех исходных материалов.

Во-вторых, в построечных условиях невозможно выполнить виброуплотнение, которое проходит при формовании бетона.

В-третьих, невозможно выполнить пропарку изделий, которая тоже предусмотрена на заводе.

И последнее – это технический контроль качества на выходе готовой продукции, который также проводится в лаборатории.

Надёжная основа сейсмобезопасности

– Безопасность технологии «Победа» обеспечена ещё и тем, что она основана на 135-й сейсмостойкой серии для многоквартирных жилых домов (МКД), которая была разработана в «Восточно-Сибирском конструкторском бюро по архитектурно-строительным системам и новым технологиям имени А.А. Якушева» специально для Иркутского региона. То есть все конструктивные решения, которые заложены там для МКД, применены и в «Победе» для малоэтажного домостроения. В том числе, большой запас прочности по сейсмостойкости. Можно с уверенностью сказать, что хотя технология «Победа» – молодая, но, тем не менее, уже проверенная временем. Поэтому после декабрьских землетрясений нам не поступало никаких претензий со стороны заказчиков.

Внутренний и «внешний» контроль

– В компании также реализован непрерывный внутренний контроль – для этого в 2020 году в штат ввели должность инженера по качеству, который занимается контролем строительства дома на всех его этапах, начиная с момента проектирования.

Сам заказчик тоже может участвовать в процессе контроля, в том числе, привлекать экспертов со стороны как на стадии проектировании, так и на стадии строительства. Мы всегда идём навстречу клиентам, потому что для нас главное, чтобы люди были довольны, спокойны и уверены в надёжности своего дома.

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