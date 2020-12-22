В Иркутской области подвели итоги Рейтинга хозяйствующих субъектов региона

В Рейтинге хозяйствующих субъектов победители определены в семи промышленных группах, сообщают в областной администрации.

«Нефтегазохимический и фармацевтический комплекс» –Иркутская нефтяная компания;

«Металлургический комплекс» – «Полюс Вернинское»;

«Машиностроительный комплекс» – Иркутский авиационный завод;

«Лесопромышленный комплекс» – Ангара Плюс;

«Производство товаров народного потребления» Саянский бройлер;

«Строительный комплекс» – Ангарский цементно-горный комбинат и ЗАО Труд;

«Инфраструктурный комплекс» ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация».

Абсолютным лидером Рейтинга по итогам 2019 года стал Ангарский Азотно-туковый завод.

Рейтинг хозяйствующих субъектов Иркутской области проводится ежегодно в целях повышения конкурентоспособности экономики Иркутской области и укрепления сотрудничества и взаимодействия Правительства Иркутской области с предприятиями и организациями региона. Данное мероприятие является имиджевым и значимым в сфере социально-экономического партнерства власти и бизнеса.