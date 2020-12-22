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В Иркутской области подвели итоги Рейтинга хозяйствующих субъектов региона

В Рейтинге хозяйствующих субъектов победители определены в семи промышленных группах, сообщают в областной администрации.

  • «Нефтегазохимический и фармацевтический комплекс» –Иркутская нефтяная компания;
  • «Металлургический комплекс» – «Полюс Вернинское»;
  • «Машиностроительный комплекс» – Иркутский авиационный завод;
  • «Лесопромышленный комплекс» – Ангара Плюс;
  • «Производство товаров народного потребления» Саянский бройлер;
  • «Строительный комплекс» – Ангарский цементно-горный комбинат и ЗАО Труд;
  • «Инфраструктурный комплекс» ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация».

Абсолютным лидером Рейтинга по итогам 2019 года стал Ангарский Азотно-туковый завод.

Рейтинг хозяйствующих субъектов Иркутской области проводится ежегодно в целях повышения конкурентоспособности экономики Иркутской области и укрепления сотрудничества и взаимодействия Правительства Иркутской области с предприятиями и организациями региона. Данное мероприятие является имиджевым и значимым в сфере социально-экономического партнерства власти и бизнеса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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