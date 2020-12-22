Freedom Holding Corp. покупает американского брокера Prime Executions

Приобретение Prime Executions расширяет мировое присутствие компании и создает условия для развития в США, сообщают в пресс-службе Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC) после одобрения заявки на право постоянного членства со стороны Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов (FINRA) приобретает брокерско-дилерскую компанию Prime Executions Inc. (США, штат Делавэр), зарегистрированную Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и являющуюся членом Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), а также NASDAQ, FINRA и SIPC.

FINRA была создана в 2007 году, служба регулирует отрасль финансовых услуг и лицензирует всех участников американского финансового рынка.

Таким образом, членство в FINRA и покупка Prime Executions дает Freedom Holding Corp. прямой доступ на биржи США и возможность обслуживать американских инвесторов. Одобрение от FINRA получено 18 декабря. Это решение является признанием надежности и профессионализма холдинга со стороны регулятора, который доверяет компании работу с национальными клиентами на внутреннем рынке США.

Брокер Prime Executions был основан в 1986 году и в настоящее время имеет доступ ко многим торговым площадкам с оборотом более 630 млн акций в месяц. Компания обладает квалифицированным персоналом и всеми необходимыми технологиями для удовлетворения потребностей широкого круга инвесторов.

Дополнительная информация на сайте www.primexe.com.

Freedom Holding Corp. приобретает находящиеся в обращении акции Prime Executions у Эндрю Сильвермана и Дэниела Тэнди, которые продолжат работу в качестве членов Совета директоров компании. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 30 дней.

«Мы рады объявить о приобретении компании Prime Executions, имеющей безупречную репутацию на Нью-Йоркской фондовой бирже, и надеемся на сотрудничество с сильной командой брокеров и экспертов рынка, которые на протяжении более чем 30 лет предоставляют клиентам высококачественное обслуживание. Покупка Prime Executions является важным событием для Freedom Holding, поскольку дает компании возможность присутствия на биржах США, что гарантирует нашим клиентам рентабельное и своевременное совершение рыночных сделок в Штатах. Мы также ожидаем, что приобретение Prime Executions позволит нам продолжить расширение нашего бизнеса, предоставляя инвесторам из США и Евразии лучшие финансовые возможности», – прокомментировал сделку CEO Freedom Holding Corp. и генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов.

На должность президента компании Prime Executions назначен Роберт Вотзяк (Robert Wotczak). Он имеет более 30 лет опыта работы на финансовых рынках, включая руководящие должности на NYSE. По словам Тимура Турлова, господин Вотзяк работал в Prime Executions в качестве консультанта на протяжении последних двух лет и на должности президента займется дальнейшим развитием компании.

Ранее в декабре агентство MSCI включило Freedom Holding Corp. в индексы MSCI U.S. Small Cap 1750 и MSCI U.S. Investable Market 2500, а международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило рейтинги российского и казахстанского подразделений холдинга на уровне В-/В и пересмотрело прогноз со стабильного на позитивный.