Новогодняя акция АТБ: плюс 21% дополнительного кешбэка за оплату покупок «Универсальной картой»

Перед праздниками Азиатско-Тихоокеанский банк запустил акцию с символическим названием «КэшБЫК 20/21». Владельцы «Универсальной карты» смогут получить дополнительный кэшбэк в размере 21 % от суммы основного кешбэка за оплату покупок.

Для участия в акции необходимо оформить «Универсальную карту» в период с 22 декабря 2020 по 26 февраля 2021 и провести покупки с использованием карты в календарном месяце на сумму 20 тыс. рублей и выше.

«Мы запустили «Универсальную карту» в мае этого года, карту быстро заметили на рынке. Приятно получать положительные отзывы о нашем продукте в соцсетях и СМИ. Наша карта по праву занимает лидирующие позиции в рейтингах и ТОПах аналитических агентств и порталов. Тем не менее, мы продолжаем развивать и совершенствовать свой продукт, ведь у нас есть много интересных предложений для пользователей карты. Акции, бонусы, эксклюзивные предложения, скидки и специальные программы – это лишь малая часть того, чем могут воспользоваться держатели «Универсальной карты», - прокомментировал директор департамента разработки кредитных и карточных продуктов АТБ Сергей Конев.

Действительно, «Универсальная карта» стала одним из самых востребованных продуктов банка. Она сочетает в себе актуальные и привлекательные опции. Карта вышла в финал премии RETAIL FINANCE AWARDS 2020, проводимой редакцией журнала The Retail Finance, заняла лидирующие позиции в рейтинге Лучшие кредитные карты с Cash Back в сентябре 2020, Лучшие кредитные карты с большим льготным периодом в октябре 2020 по расчетам калькулятора Аналитического департамента «Выберу.ру», входящего в тройку финансовых маркетплейсов-лидеров страны по посещаемости.

Напоминаем преимущества «Универсальной карты»:

бесплатная премиальная карта с грейс-периодом до 120 дней;

низкая процентная ставка (для тех кто не уложился в грейс);

привлекательная программа лояльности с кешбэком до 10 %;

минимум документов и требований;

бесплатный выпуск дополнительных карт (в т.ч. для каждого члена семьи), чтобы получать еще больше бонусов.

Получите «Универсальную карту», заполнив анкету на сайте или в отделении АТБ, дождитесь ответа банка (по СМС в течение 15 минут), закажите бесплатную доставку карты на дом или получите ее в отделении банка.

Все об «Универсальной карте» здесь.