Ожидания и реальность 2020: как бизнес справился с пандемией и чем помог Сбер

В начале 2020 года многим казалось, что пандемия полностью накрыла все рынки, предприниматели ждали действенных мер со стороны правительства и банков для преодоления кризиса. Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка во время итоговой пресс-конференции рассказала оправдались ли самые худшие прогнозы и как некоторые сегменты бизнеса не только не пострадали, но и использовали коронакризис для роста и завоевания новых ниш. Сбербанк также не стоял на месте и предложил целый ряд прогрессивных решений.

Прогнозировали бум, а получили пандемию

2020 год встречали с большими надеждами. Банк нацеливался на экономический рост, планировал бурно развивать туризм в регионе и экосистему. Однако ожидания и реальность разошлись. Пандемия внесла свои коррективы, говорит Оксана Лобова.

– Если вспомнить март-апрель, начало пандемии, то в это время настроение у бизнеса было упадническим. Вы помните неделю, когда нефть имела отрицательную стоимость, и все думали, что будет дальше. Тогда даже в оптимистичных прогнозах говорили о падении ВВП на уровне 15%. Сейчас, в стадии завершения года, можно сказать, что опасения были в 3 раза хуже фактической реальности.

Потребительская активность в норме

В мае банк презентовал площадку Sberindex.ru, где можно в режиме реального времени следить за потребительской активностью, за 100% берутся 30-31 декабря – самые активные по покупкам дни.

– В норме индекс обычно находится в диапазоне 60-70%. В этом году в среднем в течении календарного периода индекс потребительской активности находился на уровне 60%. Это значит, что потребители тратили чуть меньше обычного, но не критично меньше, – подчеркнула Оксана Лобова.

Бизнес начал перестраиваться

Испытав первый шок, бизнес довольно быстро приспособился к новым условиям. На нашей территории смягчило ситуацию то, что власти решили не вводить жесткий локдаун, практически всем предприятиям разрешено было работать с соблюдением мер предосторожности.

– Пострадали рестораны, гостиницы, фитнес, – отметила руководитель Байкальского банка Сбербанка. – Но часть предприятий этих индустрий смогла приспособиться: рестораны перешли на доставку, отели быстро преобразовались в обсерваторы, где вахтовики проходили двухнедельный карантин, это позволило компаниям сохранить до 80% выручки.

Индекс туризма – количество туристов на сопоставимой неделе к прошлому году – упал не столь фатально, как кажется, пока не видишь цифр: Иркутск – 89%, Бурятия – 73%, Забайкальский край – 78%, Якутия – 69%. В августе и сентябре у нас даже было больше гостей, чем в прошлом году. Это говорит о переориентации туризма на внутренний рынок и сохранении привлекательности нашего региона, Байкал стабильно входит в тройку мест, которую хотят посетить россияне. Это хорошая новость для бизнеса.

Некоторые использовали кризис для роста

Многие сектора экономики, как часто бывает в кризис, напротив, переживали бурный рост.

– Как говорится, кто-то теряет, а кто-то находит, – отметила топ-менеджер Байкальского банка. – Торговля компьютерами показала рост (+167%), сервисы ВКС, которыми мы активно пользуемся, в том числе во время пресс-конференции (+30%). Мы сидели дома, заметили много недостатков в своем личном жилье, очевидно поэтому показали рост товары для строительства и ремонта (+6,8%), вырос спрос и на товары для красоты и здоровья (+10,3%).

Объективно судить об активности малого бизнеса можно по количеству активных торговых точек с работающими терминалами. По состоянию на ноябрь оно вновь достигло докризисного уровня, падение наблюдалось с 1 апреля по 1 августа.

В целом, по нашему региону не наблюдается и снижения среднего уровня заработной платы. Однако количество работающего населения сократилось почти на 9%. Сокращение коснулось практически всех видов бизнеса, но сильнее всего коснулось сферы туризма и услуг.

Следует особо отметить, что значительная часть наших клиентов смогла использовать кризис как возможность и нарастить объемы бизнеса. Это прежде всего касается строительства, недропользователей и торговли.

В экономике происходят значительные структурные изменения. Онлайн-торговля бьет рекорды – Россия приросла на треть, мир на 14%, это обусловлено тем, что мы отставали в интернет-торговле, сейчас догоняем мир. Онлайн-потребление таких товаров, как одежда, игрушки, которые увеличилось в пандемию, вряд ли полностью вернется в оффлайн.

Банк быстро реагировал на вызовы времени…

В течение всего года банк активно участвовал во всех антикризисных программах государства. Но важно, что Байкальский банк предлагал и собственные решения для поддержки регионального бизнеса, говорит Оксана Лобова.

Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка.

– В кризис архиважно вовремя получать не только господдержку, но и финансирование от банка. Кредитный продукт К7М, который мы запустили в прошлом году, во время пандемии приобрел особую популярность. Решение по кредиту занимает 7 минут, все происходит онлайн. Это предодобренное предложение по кредиту, решение по которому принимается ИИ.

В четвертом квартале 2020 года 38% всех краткосрочных кредитов мы выдавали по новой схеме, в Иркутске – 50%. В 2020 году общая сумма выданных кредитов составила более 4 млрд рублей.

Еще один интересный продукт – цифровая кредитная бизнес-карта – упрощает процедуры оформления и выдачи займов, теперь это можно делать не только в офисах банка, но и онлайн, без поручительств и предоставления каких-либо дополнительных справок. Этот продукт очень удобен для сферы услуг – парикмахерских, кофеен и пр. По сути, это та же кредитка, как у нас в кошельке, только для бизнеса. Льготный период – 50 дней.

Кстати, до конца 2020 года у предпринимателей регионов Байкальского банка есть уникальная возможность получить кредитную бизнес карту с увеличенным в 2 раза льготным периодом, который теперь составляет 100 дней, и 120 клиентов уже воспользовались этим предложением.

…предлагал новые цифровые решения…

По словам Оксаны Лобовой, в 2020 году Сбербанк продолжил активно предлагать цифровые решения для бизнеса, которые были особенно востребованы в пандемию.

– Так, был запущен сервис «Личный кабинет застройщика», с помощью которого застройщикам в регионах можно подать кредитную заявку на проектное финансирование жилья, отследить этапы ее прохождения и направить все необходимые для получения кредита документы. Мы предложили своим клиентам и дистанционное оформление аккредитива в сделках купли-продажи недвижимости.

Мы запустили новый сервис – электронные банковские гарантии и гарантии-АСТ. Данные продукты позволяют клиенту в режиме онлайн сформировать и отправить гарантию на возмещение НДС или возмещение/освобождение от уплаты акцизов. Время возвращения ваших средств в оборот контролируется специальным сервисом и в 25 раз быстрее – всего 7 рабочих дней. Очень быстро. Полный электронный документооборот позволяет получить возмещение удаленно, без поездок в офис или налоговую службу. С начала года было выдано электронных банковских гарантий на сумму более 0,9 млрд руб.

Для клиентов, участвующих в закупках (44-ФЗ; 223-ФЗ; 615-ПП) на площадке «Сбербанк-АСТ», мы также предлагаем получить электронную банковскую гарантию онлайн за 1 день.

…поддерживал бизнес не только деньгами

При этом, по словам Оксаны Лобовой, банк готов был оказать региональному бизнесу не только финансовую, но и информационную поддержку.

– В апреле-мае Байкальский банк провел целую серию тематических вебинаров, с участием профессиональных спикеров, практиков, которые детально объясняли, как воспользоваться мерами господдержки, как организовать удаленную работу персонала, как просчитать риски этого времени и научиться анализировать влияние возникших обстоятельств на развитие бизнеса.

Еще одной формой общения с клиентами, которую мы использовали в этом году, стала передача опыта от других предпринимателей, развитие необходимых навыков. Сюда вошли и телепрограмма «Бизнес на удаленке», и сервис анализа продаж «Сравни себя с рынком», и аналитический портал Sberindex.ru. Все эти сервисы дают массу актуальной статистической информации, объективную картину жизни по всем территориям, которая аккумулируется на основе имеющихся у банка данных о поведении клиентов.

Сбер и Байкальский банк ни на один день режима самоизоляции не остановили своего общения с предпринимателями, с нашими партнерами. Мы понимали и понимаем, как важно сейчас еще теснее взаимодействовать. Поэтому была значительно усилена работа наших дистанционных сервисов, наши услуги доступны в формате 24/7, – в заключение отметила Оксана Лобова.