В Бурятии открою первый магазин Bershka

Бренд откроет филиал в ТРЦ FORUM, сообщают в пресс-службе Colliers International.

Bershka – своеобразный маяк в мире моды, ориентированный на все более требовательную аудиторию. Сеть насчитывает более 1000 магазинов и охватывает более 70 рынков. Объем продаж составляет 9% от общего объема доходов всей группы Inditex.

Юлия Кузнецова, заместитель директора департамента торговой недвижимости Colliers International: «Магазин Bershka в ТРЦ FORUM станет первым магазином группы Inditex, открывшимся в Республике Бурятия. Открытие бренда такого уровня - это победа для команды объекта и настоящий прорыв для всего рынка ритейла Улан-Удэ. Привлечение в проект именно Bershka обусловлено глубоким анализом региональных особенностей и пониманием специфики потребительского поведения в турбулентной ситуации. Мы желаем команде оператора успехов и прогнозируем высокую востребованность магазина в Улан-Удэ и регионе».