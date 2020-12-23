В Приангарье построят три спортивных комплекса

На их строительство из федерального бюджета направят более 175 млн 311 тыс. рублей. Об этом сообщил заместитель министра спорта Приангарья Павел Богатырев.

Напомним, в 2020 году в Иркутской области по проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» ведется строительство пяти объектов спорта, в том числе за счет средств федерального бюджета. В настоящее время идёт приемка физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Урик Иркутского района. Практически завершено строительство плавательного бассейна в Усть-Куте. В высокой степени готовности ФОК в поселке Большой Луг Шелеховского района. Также продолжается строительство ФОКа в поселке Усть-Уда и спортивно-оздоровительного комплекса в селе Казачинское.