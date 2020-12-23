Турпоток упал на 20%. Руководители нацпарка «Заповедное Прибайкалье» подвели итоги года

Из-за пандемии COVID-19 поток туристов на территорию Прибайкальского национального парка сократился, а структура его изменилась. Представители ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» подвели итоги года на пресс-конференции 23 декабря. В ней приняли участие руководитель учреждения – Умар Рамазанов и его заместители – Василий Пестерев и Денис Банщиков.

О турпотоке

Из-за коронавируса турпоток в нацпарк сократился почти на 20% по сравнению с предыдущим годом. Изменилась и его структура. Иностранные гости оформили немногим более 23 000 разрешений на посещение ООПТ, это в 4 раза меньше, чем в 2019 году, когда было оформлено 90 000 разрешений.

– Подавляющее большинство гостей текущего года – это жители Иркутской области, было выписано 94 000 разрешений, – отметил Умар Рамазанов.

О границах нацпарка

Руководителям ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» был задан остросоциальный вопрос: об установлении границ Прибайкальского национального парка и границ населённых пунктов, расположенных на его территории.

– Если в первом случае достаточно открыть Публичную кадастровую карту страны, то во втором официально утверждённых документов пока очень мало, – пояснили спикеры. – В настоящее время создана рабочая группа из представителей региональной власти, природоохранной прокуратуры и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», выполняющая поручение Президента страны о постановке границ поселений на учёт по линиям фактической застройки.

О доходах и расходах

Внебюджетные доходы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в 2020 году составили 25 миллионов рублей. Значительную их часть направили на ремонт транспорта, который не обновлялся с 2012 года.

Также средства были израсходованы на:

вывоз и уборку мусора, утилизацию свалок (14%)

на обустройство троп и маршрутов (12%)

отсыпку и ремонт дорог (12%)

обустройство санитарных зон (8%)

утилизацию затонувших судов (2%)

защиту населения от диких зверей (1%)

Кроме того, в 2020 году было установлено 86 информационных стендов, 28 новых туалетов (из них 12 – сезонного использования, на ледовых маршрутах). продолжена подготовка к созданию Единой системы навигации (в 2021 к установке запланированы более 130 информационных конструкций, в том числе входных групп, указателей). Участок Большой Байкальской тропы в рамках партнёрского проекта (совместно с En+ Group и Ассоциацией «Большая Байкальская тропа») оборудован пикниковыми точками для отдыха туристов.

О концепции парка

Журналистов, среди прочего, интересовало: что входит в концепцию развития Прибайкальского национального парка, основа для которой уже готова?

– В приоритете оснащение достойной инфраструктурой самых популярных туристических мест и направлений с целью снизить антропогенную нагрузку при условии растущего трафика, – пояснили спикеры. – Это касается, среди прочих, острова Ольхон и Сарайского пляжа в частности, пади Семёновка и озера Сухое, Большой Байкальской тропы и побережья Малого моря. «Дикий» туризм на территориях с высокой концентрацией гостей необходимо свести к минимуму, параллельно стимулировать познавательное, экологическое и научное его направления.

О мысе Бурхан

Был задан вопрос о мысе Бурхан, на котором в текущем году планировались работы по восстановлению ландшафта, облагораживанию территории, строительству экологических троп (сам проект рассчитан на несколько лет).

– Их вынужденно приостановили, ограничившись установкой информационных конструкций и разметкой направлений движения пешеходов, рекультивацией оврага, – пояснили спикеры. – Появившиеся дополнительные научные данные заставили авторов проекта подойти к решению проблемы деградации Бурхана комплексно, объединив эту территорию с проектом «Сарайский пляж». В 2021 году работа будет продолжена.

О паразитах

В 2020-ом на территории Прибайкальского национального парка было сделано научное открытие, рассказали спикеры на пресс-конференции.

– Учёные из Санкт-Петербурга при содействии сотрудников ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» обнаружили новый род паразитов насекомых, которые потенциально могут быть использованы в борьбе с вредителями в сельском хозяйстве. Новый для науки род Olchon, с типовым видом Olchon yermak, был описан и получил название в честь казачьего атамана Ермака Тимофеевича – завоевателя Сибири.

О медведях

О «медвежьей угрозе» на территории Прибайкальского национального парка говорить не приходится, уверены руководители ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

– ООПТ является естественной средой обитания хищника, а его выходы к людям носят сезонный характер. Численность зверя, по последним подсчётам, составляет порядка 50 особей и регулируется естественными факторами, такими как наличие кормовой базы и необходимой территории.