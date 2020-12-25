Определены победители акции «Настоящая удача» от Дальневосточного банка

Дальневосточный банк подвел итоги традиционной акции «Настоящая удача», посвященной отраслевому празднику — Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. В этом году среди участников были разыграны 10 планшетов Apple iPad Pro. Счастливыми победителями стали клиенты Дальневосточного банка из Ачинска, Ангарска, Улан-Удэ и Красноярска, работающие на предприятиях нефтегазовой отрасли.

Напомним, для участия в акции необходимо было с 15 августа по 30 ноября 2020 года включительно оформить кредитную карту и/или кредит на сумму от 100 000 рублей. Розыгрыш призов проводился среди зарплатных клиентов банка, заключивших кредитный договор и оплативших в период Акции покупки выданной Банком кредитной картой на сумму от 20 000 рублей.

В декабре среди участников из всех регионов присутствия Дальневосточного банка, выполнивших условия акции, были определены 10 финалистов. Именно они поймали настоящую удачу и смогут получить замечательный подарок — мощный флагманский планшет.

Дальневосточный банк поздравляет участников акции «Настоящая удача» и всех клиентов банка с наступающим Новым годом и Рождеством и желает успеха и благополучия!

Телефон Единого контактного центра АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).