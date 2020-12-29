Алексей Соболь, ТПП: «Туротрасль ждут стратегические решения»

2020 год был сложным для турбизнеса, но именно во время пандемии стало очевидным, каким потенциалом обладает внутренний туризм, рассказал президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь на форуме «Время отдыхать на Байкале».

Алексей Соболь, президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.

Фото: Андрей Фёдоров

Сложный год для бизнеса

2020 год был тяжелым не только для турбизнеса, но и в целом для многих отраслей экономики. Хотя турбизнес пострадал сильнее других, считает Алексей Соболь.

– Границы закрыты, перемещения ограничены, есть беспокойство у людей, чтобы посещать другие регионы, другие города, курортные места. Проблема в том, что существует масса ограничений, которые возникли в условиях пандемии. Это препятствует нормальному развитию туристического бизнеса, а также связанных с ним – это и общепит, и отельеры.

Потенциал внутреннего рынка

По словам Алексея Соболя, именно сейчас, когда туризму сложно и трудно, к нему привлечено особое внимание, как со стороны федеральных, так и региональных властей.

– Просто начали понимать потенциал, которым обладает внутренний туризм. Когда другие страны закрыты, людям все равно надо отдыхать, они не хотят сидеть на месте, им надо отвлекаться. Речь идет не только о поддержке малого и среднего бизнеса «здесь и сейчас», занятого в туризме, речь идет о принятии стратегических решений по развитию этой отрасли.

Туризм – это имидж и узнаваемость региона

На вопрос, почему ТПП Восточной Сибири выступает постоянным организатором форума «Время отдыхать на Байкале», Алексей Соболь сказал, что одна из задач ТПП – оказывать поддержку биззнесу, искать ниши, добиваться преференций. Кроме того, палата поддерживает многие профильные мероприятия, и форум «Время отдыхать на Байкале» не стал исключением.

– Мы прекрасно понимаем, что развитие туризма может дать многое для повышения узнаваемости региона, улучшения имиджа. Все это, в конечном итоге, приведёт к привлечению инвестиций, налоговых поступлений в регион, а значит, к более комфортной жизни для жителей Иркутской области.

Справка

Международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале!»-2020, организован Агентством по туризму Иркутской области, Союзом «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» и Центром оказания услуг «Мой бизнес» при поддержке правительства региона. Онлайн-форум собрал на одной площадке ведущих российских и зарубежных экспертов и спикеров, представителей органов власти всех уровней, общероссийские профессиональные ассоциации индустрии туризма и сферы гостеприимства, крупнейших туроператоров, перевозчиков, туристические компании из России, Китая, Вьетнама, Монголии, Беларуси, Германии, Швейцарии и др.