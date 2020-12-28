Владельцы «К-9» Иркутской области заявили о поджоге питомника

Владельцы питомника «К-9», расположенного в Иркутской области, заявили на своей странице в Instagram о том, что пожар сегодня ночью произошел из-за поджога.
«Примерно в 4 утра в нашем питомнике К-9 у нас случился пожар. Пожар начался на крыше над ветеринарным блоком. В том, что это поджог, мы полностью уверены, потому что после рабочего дня электропитание второго этажа полностью отключается», – говорится в сообщении.
Напомним, возгорание питомника произошло 28 декабря около 04:33. Площадь пожара составила 90 квадратов. Из огня спасатели вытащили 25 собак. Некоторые животные отравились угарным газом, им потребовалась медпомощь.