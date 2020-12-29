Банк «Солидарность» стал партнером сервиса Huawei Pay в России

АО КБ «Солидарность» сообщает, что сервис бесконтактной оплаты Huawei Pay стал доступен держателям карт UnionPay Банка «Солидарность», благодаря чему они смогут совершать бесконтактные платежи со смартфонов Huawei и Honor.

«Мы очень рады дальнейшему расширению нашего сотрудничества с Банком «Солидарность» для продвижения Huawei Pay на российском рынке», - сказал Ся Юй, генеральный директор российского офиса UnionPay International. «Мы надеемся, что держатели карт Банка «Солидарность» смогут насладиться удобством и безопасностью, обеспечиваемыми сервисом Huawei Pay и платежной системой UnionPay».

Для оплаты необходимо воспользоваться предустановленным приложением Кошелек Huawei, которое доступно в фирменном магазине приложений AppGallery. Таким образом, клиенты смогут привязать карту Банка «Солидарность» к своему аккаунту, что позволит совершать покупки, приложив cмартфон к терминалу. Аутентификация происходит с помощью пароля или сканера отпечатков пальцев, что гарантирует безопасность операций.

Кроме того, пользователям сервиса Huawei Pay доступны привилегии и акции, распространяемые на держателей бесконтактных карт UnionPay Банка «Солидарность», в том числе подарки и скидки до 70% в различных категориях услуг: рестораны, отели, развлечения, транспорт и многое другое.

«‎Локальные сервисы экосистемы Huawei продолжают активно развиваться на российском рынке, укрепляя свои позиции с каждым годом, — отметил Лео Ли, президент Huawei CBG в России и в регионе. – В сотрудничестве с UnionPay и с популярными российскими банками мы продолжим совершенствовать работу сервиса Huawei Pay для удобной, выгодной и безопасной оплаты товаров и услуг».

Подробную информацию, а также список смартфонов, поддерживающих данную услугу, можно найти на официальной странице Huawei Pay.

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