Банк «Солидарность» стал партнером сервиса Huawei Pay в России

АО КБ «Солидарность» сообщает, что сервис бесконтактной оплаты Huawei Pay стал доступен держателям карт UnionPay Банка «Солидарность», благодаря чему они смогут совершать бесконтактные платежи со смартфонов Huawei и Honor.
«Мы очень рады дальнейшему расширению нашего сотрудничества с Банком «Солидарность» для продвижения Huawei Pay на российском рынке», - сказал Ся Юй, генеральный директор российского офиса UnionPay International. «Мы надеемся, что держатели карт Банка «Солидарность» смогут насладиться удобством и безопасностью, обеспечиваемыми сервисом Huawei Pay и платежной системой UnionPay».
Для оплаты необходимо воспользоваться предустановленным приложением Кошелек Huawei, которое доступно в фирменном магазине приложений AppGallery. Таким образом, клиенты смогут привязать карту Банка «Солидарность» к своему аккаунту, что позволит совершать покупки, приложив cмартфон к терминалу. Аутентификация происходит с помощью пароля или сканера отпечатков пальцев, что гарантирует безопасность операций.
Кроме того, пользователям сервиса Huawei Pay доступны привилегии и акции, распространяемые на держателей бесконтактных карт UnionPay Банка «Солидарность», в том числе подарки и скидки до 70% в различных категориях услуг: рестораны, отели, развлечения, транспорт и многое другое.
«Локальные сервисы экосистемы Huawei продолжают активно развиваться на российском рынке, укрепляя свои позиции с каждым годом, — отметил Лео Ли, президент Huawei CBG в России и в регионе. – В сотрудничестве с UnionPay и с популярными российскими банками мы продолжим совершенствовать работу сервиса Huawei Pay для удобной, выгодной и безопасной оплаты товаров и услуг».
Подробную информацию, а также список смартфонов, поддерживающих данную услугу, можно найти на официальной странице Huawei Pay.
О Huawei Consumer Business Group:
Продукты и сервисы Huawei доступны более чем в 170 странах и используются одной третью населения планеты. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай. Huawei Consumer BG — одно из трех бизнес-подразделений компании Huawei, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов. Преимущества глобальной сети Huawei, объем операционной деятельности во всем мире и развитая партнерская сеть построены на базе 30-летнего опыта работы в телекоммуникационной отрасли.
Более подробная информация на сайте: shop.huawei.com/ru
O UnionPay International
UnionPay — это международная платежная система, основанная в 2002 году. UnionPay International сосредоточена на росте и поддержке глобального бизнеса UnionPay. Сейчас сеть приема платежей UnionPay расширилась до 179 стран и регионов; 61 страна и регион выпускают карты UnionPay.
В России сеть приема платежей UnionPay постоянно расширяется. В данный момент карты UnionPay принимают более чем в 95 % терминалов торгово-сервисных предприятий и банкоматов. Свыше 1,6 млн POS-терминалов принимают карты UnionPay с помощью технологии бесконтактной оплаты QuickPass. Кроме того, на российском рынке выпущено более 3 млн. карт UnionPay.
Больше информации: http://www.unionpayintl.com/ru/