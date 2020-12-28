Крупный пожар в производственном здании ликвидируют в Иркутске

Вечером 28 декабря произошел пожар в 2-хэтажном административном металлокаркасном здании с пристроем на улице Воронежская в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области, распространению огня способствовала плотная застройка. Площадь пожара, по предварительной информации, в настоящее время составляет около 2 тысяч квадратных метров. Существует угроза распространения по площади здания.

Из рядом стоящего жилого дома эвакуированы 6 человек. Пострадавших нет. К тушению пожара по повышенному номеру сложности привлечены 20 единиц техники и 60 человек.