Альфа-Банк выдаст 7,5 млрд рублей группе «Самолет»

Альфа-Банк и девелоперская Группа «Самолет» подписали кредитное соглашение с лимитом в 7,5 млрд рублей. Средства предназначены для строительства этапов 6.1 и 6.2 жилого комплекса «Люберцы» в Московской области.
«Альфа-Банк успешно работает с Группой «Самолет» по ряду проектов жилой недвижимости. Компания зарекомендовала себя как ответственный заемщик. Мы нацелены на расширение нашего сотрудничества на фоне роста спроса на недвижимость», — отметил директор по работе с корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов.
ЖК «Люберцы» расположен в Московской области в районе станции метро «Некрасовка». Очередь 6.1 включает в себя 1640 квартир в четырех корпусах. Очередь 6.2 — один корпус на 448 апартаментов. Завершение строительства запланировано на 4 квартал 2022 года. Также в составе проекта предусмотрены 5 школ, 6 детских садов, поликлиника со станцией скорой помощи и отделение полиции.
ГК «Самолет» является одним из крупнейших игроков на рынке недвижимости в России. По итогам 2019 года Группа занимает 2-е место по объему ввода в эксплуатацию в Московском регионе и 5-е место в России.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank Premium Banking Award. Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5).
По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $54,7 млрд, совокупный кредитный портфель — $38,3 млрд, акционерный капитал — $8,2 млрд. Чистая прибыль — $592 млн.