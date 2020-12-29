Альфа-Банк выдаст 7,5 млрд рублей группе «Самолет»

Альфа-Банк и девелоперская Группа «Самолет» подписали кредитное соглашение с лимитом в 7,5 млрд рублей. Средства предназначены для строительства этапов 6.1 и 6.2 жилого комплекса «Люберцы» в Московской области.

«Альфа-Банк успешно работает с Группой «Самолет» по ряду проектов жилой недвижимости. Компания зарекомендовала себя как ответственный заемщик. Мы нацелены на расширение нашего сотрудничества на фоне роста спроса на недвижимость», — отметил директор по работе с корпоративными клиентами Альфа-Банка Денис Кутасов.

ЖК «Люберцы» расположен в Московской области в районе станции метро «Некрасовка». Очередь 6.1 включает в себя 1640 квартир в четырех корпусах. Очередь 6.2 — один корпус на 448 апартаментов. Завершение строительства запланировано на 4 квартал 2022 года. Также в составе проекта предусмотрены 5 школ, 6 детских садов, поликлиника со станцией скорой помощи и отделение полиции.

ГК «Самолет» является одним из крупнейших игроков на рынке недвижимости в России. По итогам 2019 года Группа занимает 2-е место по объему ввода в эксплуатацию в Московском регионе и 5-е место в России.