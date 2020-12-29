Альфа-Банк внедрил решение для ранней оплаты поставок на маркетплейсе КПМГ

Альфа-Банк, Открытие Факторинг и Магнитогорский металлургический комбинат внедрили агентский факторинг во взаиморасчеты на маркетплейсе КПМГ.
Решение помогает компаниям получить скидку у поставщиков в обмен на раннюю оплату товаров или услуг. И при этом использовать средства банков-факторов. В свою очередь, подрядчики и поставщики уверены, что они сразу же получат оплату. Это мотивирует их активнее участвовать в торгах и быстрее исполнять контракты.
«Идея проста и привлекательна для всех участников. Поэтому ее распространение видится быстрым и успешным. Мы считаем это началом большого тренда в факторинговой индустрии», — подчеркнул управляющий директор по факторингу Альфа-Банка Павел Шишов.
«ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — один из активных пользователей платформы КПМГ. Ранее компания рассчитывалась с поставщиками из собственных средств. «Теперь мы используем факторинговое финансирование, что помогает нам поддерживать оптимальный уровень оборотного капитала», — отметила начальник Управления финансовых ресурсов ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Мария Никулина.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 850 тыс. корпоративных клиентов и 18,7 млн физических лиц.
Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов.
Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank Premium Banking Award. Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5).
По итогам первого полугодия 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $54,7 млрд, совокупный кредитный портфель — $38,3 млрд, акционерный капитал — $8,2 млрд. Чистая прибыль — $592 млн.