Сбербанк дарит клиентам Новогодние условия на операции с валютой и драгоценными металлами

Сбербанк запускает акцию «Курс на новый год» для клиентов, совершающих сделки по покупке и продаже валют и драгоценных металлов. С 28 по 30 декабря с 04:00 до 23:00 мск в СберБанк Онлайн им будут доступны специальные условия по этим операциям.

В акции участвуют валюты: доллар США, евро, фунт стерлингов Соединенного Королевства, швейцарский франк, китайский юань, японская иена, канадский доллар, сингапурский доллар, датская крона, норвежская крона, шведская крона.

Акция распространяется на операции типа:

«вклад/счёт-вклад/счёт»;

«вклад/счёт-карта» и «карта-вклад/счёт»;

«карта-карта в СберБанк Онлайн».

Её условия не распространяются на операции по оплате услуг с карты и переводы третьим лицам с карты.

Также в акции участвуют драгоценные металлы: золото, серебро, платина, палладий.

Покупка драгоценных металлов осуществляется на обезличенный металлический счёт (ОМС). Счёт позволяет в любой момент купить или продать металл банку, не получая его на руки. Минимальный размер покупки — 1 г серебра и 0,1 г золота, платины или палладия.

Владимир Яровой, и.о. директора Департамента глобальных рынков:

- Наша главная цель — экономить время и средства клиентов. В СберБанк Онлайн наши клиенты могут совершать операции с 11 валютными парами, а также с драгоценными металлами. Новогодний курс валют и драгметаллов позволит провести операции наиболее технологичным способом без посещения офиса и выгодой для клиента.