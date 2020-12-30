«ДиректЛизинг» размещает шестой выпуск биржевых облигаций объемом 200 млн рублей на Мосбирже

«ДиректЛизинг» размещает шестой выпуск биржевых облигаций (регистрационный номер выпуска 4B02-06-00308-R-001P от 23.12.2020) объемом 200 млн рублей на Московской бирже в рамках программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер программы 4-00308-R-001P-02E от 20.09.2017).

ООО «ДиректЛизинг» – динамично развивающаяся лизинговая компания с безупречной деловой репутацией, предоставляющая услуги в сфере лизинга для всех отраслей экономики России с 2006 года. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», компания занимает 91 место по объему лизингового портфеля на 01.10.2020 г. Размещение биржевых облигаций начнется 29 декабря в 10:00 мск, организатором и андеррайтером выпуска выступит ИК «Фридом Финанс». Для эмитента это шестой выпуск биржевых облигаций в рамках программы. Ставка купона составляет 11,5% годовых (ставка купона определена на все купонные периоды). Номинал облигаций составляет 1000 рублей.

«ООО «ДиректЛизинг» специализируется на работе с индивидуальными предпринимателями, малым и средним бизнесом. Компания обладает стабильной клиентской базой, имеет диверсифицированный портфель продуктов финансового лизинга и хорошие перспективы по заключению новых контрактов. Этот выпуск поддержит реализацию потенциала ООО «ДиректЛизинг» для наращивания рыночной доли путем расширения и обновления парка лизингового автотранспорта и оборудования. Мы рады активному развитию сегмента долгового финансирования на российском фондовом рынке и росту количества новых эмитентов и облигационных выпусков. ИК «Фридом Финанс» готова помочь компаниям разместиться быстро и эффективно. В 2020 году наша компания выступила организатором и андеррайтером по сделкам на сумму более 4 млрд рублей», – прокомментировал Сергей Носов, директор департамента корпоративных финансов ИК «Фридом Финанс».