В 2021 году страховой рынок вырастет на 7-9%

Восстановление страхового рынка будет идти умеренными темпами вслед за плавным восстановлением экономики. Позитивное влияние на динамику страхового рынка окажет постепенное расширение потребительского и инвестиционного спроса, прогнозирует рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Консервативный сценарий будет реализован в случае затянувшегося сохранения пониженной деловой активности и сниженного потребительского спроса. В обоих сценариях факторами неопределённости выступают дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом и длительность рецессии в мировой экономике. По базовому прогнозу «Эксперт РА» рынок non-life вырастет на 2-3%, рынок в целом (life + non-life) на 7-9%. В случае реализации консервативного сценария взносы по non-life покажут незначительную отрицательную динамику (в диапазоне от минус 1 до 0 %), рынок в целом (life + non-life) вырастет на 4-5%.

Большинство крупнейших видов non-life страхования в 2021 году покажут околонулевую или умеренно положительную динамику.

Поддержку сегментам страхования от несчастных случаев и болезней, а также страхованию имущества физических лиц окажут снижение ставок по кредитам, продление действующей программы льготной ипотеки на 2021 год и активное продвижение страховых продуктов через банковский канал продаж. Наиболее пострадавшим в результате пандемии сегментом окажется ДМС. Большая часть договоров ДМС традиционно заключается в первом квартале, поэтому основной эффект негативного влияния эпидемии, как ожидается, проявится именно в 2021 году.

Лидером роста вновь станет страхование жизни. Восстановлению активной динамики сегмента будет способствовать сохранение низких ставок по депозитам, увеличение интереса граждан к различным инвестиционным инструментам, в том числе, в результате изменения в налогообложении доходов с депозитов с 2021 года, снижение порога входа и тем самым повышение доступности полисов ИСЖ и НСЖ для более широкого круга клиентов.