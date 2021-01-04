S7 открыла продажу субсидированных авиабилетов на 2021 год

S7 Airlines с 31 декабря 2020 года открывает продажу авиабилетов по субсидированным тарифам в рамках Постановления Правительства № 215 на 2021 год. Льготные тарифы будут доступны на рейсах из Москвы, Новосибирска, Владивостока, Иркутска, Читы и Магадана.

Билеты по субсидированным тарифам возможно приобрести на собственные рейсы S7 Airlines, которые будут выполняться до 31 декабря 2021 года. Специальные тарифы предлагаются в рамках государственных программ обеспечения доступности авиаперевозок на рейсах S7 Airlines:

из Москвы в Калининград, Якутск, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Норильск, Мирный, Читу, Благовещенск;

из Новосибирска в Симферополь, Читу, Нерюнгри, Магадан, Мирный, Якутск, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Благовещенск, Норильск, Полярный, Улан-Удэ;

из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан, Якутск, Сочи, Минеральные Воды, Красноярск;

из Иркутска в Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Магадан, Владивосток;

из Читы в Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург;

из Магадана в Сочи, Краснодар.

Специальные тарифы доступны для граждан Российской Федерации в возрасте до 22 лет включительно, для граждан пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет) и многодетных семей. Билеты по субсидированным тарифам также открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и сопровождающим их лицам, сопровождающим детей-инвалидов, а также инвалидам с детства второй или третьей группы.