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Названа лучшая валюта для сбережений в 2021 году

Лучшей иностранной валютой для сбережений в наступившем году будет евро, сообщил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

"Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро", - говорит он.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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