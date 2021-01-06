Новости

За прошедшие сутки в Бурятии коронавирусом заболели 140 человек

С начала пандемии от новой инфекции в республике умерло 606 человек.

Читайте также:

За прошедшие сутки в Приангарье умерли 12 человек с коронавирусом
6 января 2021
Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутске продолжает расти
6 января 2021

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 5 января выявлено 140 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 26 815. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (3129)


Реклама на сайте

Форум "Время отдыхать на Байкале". Иркутск
Марина Григорьева о туризме на Байкале: «Важен кластерный подход»
Дмитрий Ружников: «Задача – задержать туриста в Иркутске на 5-10 дней»
Алексей Соболь, ТПП: «Туротрасль ждут стратегические решения»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании