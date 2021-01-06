За прошедшие сутки в Бурятии коронавирусом заболели 140 человек

С начала пандемии от новой инфекции в республике умерло 606 человек.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 5 января выявлено 140 заболевших коронавирусом, всего число заразившихся COVID-19 – 26 815.

Из 140 новых случаев COVID-19: 109 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Амбулаторное лечение проходят 943 пациента, наблюдается 2 499 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 24 055 (+187) человек.

За последние сутки в регионе 2 человека умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончалось 606 человек.