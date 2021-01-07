Игорь Кобзев назвал причину аварийного отключения электричества в Иркутском районе

Причина аварийного отключения электроэнергии в Иркутском районе в запредельном увеличении потребления в морозы. Об этом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил на встрече с жителями населенных пунктов Иркутского района, которые из-за аварийного отключения на электросетях накануне остались без электричества. Встреча состоялась в деревне Грановщина.

– Вы знаете, что в последние несколько дней температура воздуха была на 8-12 градусов ниже средних значений для этого времени года. Это привело к увеличению потребления электроэнергии на 30, а в некоторых населенных пунктах и на 60 % от разрешенной нагрузки на сети. Сейчас электроснабжение восстановлено, но мы вместе должны стремиться к тому, чтобы впредь исключить такую ситуацию, – заявил глава региона.



Напомним, что утром 6 января из-за запредельной нагрузки на электросети было частично ограничено энергоснабжение населенных пунктов: д. Грановщина, с. Хомутово, с. Урик, д. Тайтура, д. Московщина, д. Ширяева. Всего 5 368 абонентов. Вечером того же дня ремонтные работы были завершены, схема электроснабжения восстановлена в полном объеме. В новом году это уже второе ограничение подачи электричества в населенные пункты Иркутского района.

– Каждый год нагрузка сетей в Иркутском районе в населенных пунктах – Грановщина, Хомутово, Урик, Столбова – вырастает примерно на 15%. Для покрытия растущего спроса ОАО «ИЭСК» на постоянной основе увеличивает мощность подстанций, но рост нагрузки опережающими темпами продолжается. Основная часть нагрузки – электрообогрев жилых домов, – прокомментировал ситуацию главный инженер ОАО «Иркутская электросетевая компания» Юрий Терских.



Во время совещания было подчеркнуто, что системное решение вопроса по обеспечению надежного электроснабжения требует усилий всех участников – Правительства Иркутской области, муниципалитетов, застройщиков, электросетевых, ресурсоснабжающих организаций и жителей региона.

