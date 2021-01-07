ИЭСК: Как исключить аварийные отключения электроэнергии в Иркутском районе

Энергетики прокомментировали ситуацию массового отключения электроэнергии в Уриковском муниципальном образовании Иркутской района, которое произошло 5 января. Как сообщает пресс-служба Иркутской электросетевой компании, дело не только в сильных январских морозах и резком росте потребления, есть и системные вопросы, которые требуют решения.

Нагрузка растет опережающими темпами

Каждый год нагрузка сетей в Иркутском районе в населенных пунктах – Грановщина, Хомутово, Урик, Столбова – вырастает примерно на 15%. Для покрытия растущего спроса Иркутская электросетевая компания (ОАО «ИЭСК») на постоянной основе увеличивает мощность подстанций, но рост нагрузки опережающими темпами продолжается.

– По всем подстанциям зафиксирована фактически потребляемая мощность (нагрузка) в среднем на 50% выше, чем разрешенная потребителям в соответствие договорам технологического присоединения, – говорится в сообщении «ИЭСК». –Договорные обязательства потребителями не соблюдаются, оборудование работает на пределе технических возможностей. При отключении одного трансформатора, остающийся в работе мгновенно перегружаются и введение ограничений для большого количества потребителей необходимо для недопущения масштабных повреждений оборудования и аварий.

Застройка территорий ведется без координации с энергетиками

Системное решение вопроса по обеспечению надежного электроснабжения требует усилий всех участников – Правительства Иркутской области, муниципалитетов, застройщиков, электросетевых, ресурсоснабжающих организаций и самих граждан, подчеркивают в Иркутской электросетевой компании.

– Необходима полноценная координация при застройке территорий с точки зрения градостроительного и природоохранного законодательства, при распределении участков нужно учитывать отсутствие коридоров под размещение электрических сетей – земли отданы частным лицам, координировать планы застройки территорий и инвестиционные программы электросетевой компании.

Жилые дома не соответствуют сибирскому климату

Основная часть нагрузки – электрообогрев жилых домов.

– К сожалению, большинство жилых домов не соответствуют требованиям сибирского климата, – говорится в сообщении электросетевой компании. – Толщина внешних деревянных стен (без утепления) должна быть не менее 62 см, фактически дома построены из бруса 10-18 см, зачастую без утепления. Огромные потери тепла приводят к тому, что договорные 15 кВт недостаточны для поддержания комфортной температуры одному домохозяйству в сильные морозы (-20 и ниже).

Интеллектуальные приборы учета, позволяющие отсекать превышение мощности индивидуально по каждому домовладению, установлены только у 30% потребителей (в планах, в соответствие с 522 Постановлением Правительства РФ, довести до 100%), соответственно, оставшаяся часть жителей имеет возможность потреблять сверх договорной мощности и перегружать сети.

Массовое отключение 5 января 2020 года было вызвано нагревом и аварийным повреждением главной контактной системы вводного выключателя 10 кВ трансформатора №2 на подстанции Урик. При наборе нагрузки 6 января был вновь зафиксирован повышенный нагрев главной контактной системы. Для сохранения оборудования принято решение о снижении нагрузки. В течение дня были реализованы технические решения по исключению нагрева.

Для роста мощности необходимы инвестиции

Инвестиционной программой ОАО «Иркутская электросетевая компания» на 2016-2022гг. в Уриковском муниципальном образовании предусмотрен ввод дополнительных трансформаторных мощностей в объеме 178 МВА.

– По состоянию на 7 января 2021 суммарная установленная мощность центров питания в Уриковском МО составляет 207 МВА, за последние 5 лет мощность трансформаторов увеличена на 58% и все равно остается недостаточной, – подчеркивается в сообщении «ИЭСК». – Запланированные мероприятия предполагают рост мощности до 385 МВА, то есть на 86% в сравнении с текущей.

Для понимания масштаба, мощность. потребляемая всем Иркутском, составляет порядка 600 МВА. Планы предполагают усиление существующей распределительной сети (ТП 10/0,4 кВ, линии электропередачи 10 и 0,4 кВ). Суммарные предусмотренные инвестиции составляют более 1 млрд.руб. и зависят от включения данных инвестиций в тариф ОАО «ИЭСК», который на 100% устанавливается Службой на тарифам Иркутской области.