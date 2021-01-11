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За прошедшие сутки в Приангарье умерли 12 человек с коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал информацию о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно данным на 11 января в Иркутской области зарегистрировали 263 случая коронавируса.

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Выздоровели за день 178 человек, умерли – 12 людей непосредственно от COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе болезнь обнаружили у 43,6 тысяч людей.

Недельное снижение подтвержденных случаев COVID-19 в России следствием новогодних каникул. Эксперты отмечают, что некоторое снижение числа регистрируемых случаев может объясняться и тем, что в праздники у граждан было меньше возможностей сделать тест на коронавирусную инфекцию. По их словам, после выхода россиян на работу «13–14 января пойдет рост заболеваемости»; кроме того, «сейчас идет и инкубационный период у тех, кто заразился, когда люди общались и праздновали».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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