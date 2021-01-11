Азиатско-Тихоокеанский банк получил награду Elite Quality Recognition Award от JP Morgan

Азиатско-Тихоокеанский банк в двенадцатый раз получил престижную финансовую премию Elite Quality Recognition Award за высокое качество долларовых переводов в международной системе Swift. Процент автоматической обработки (STP*) составляет 99,77% по клиентским платежам. АТБ является уникальным примером среди российских банков.

Азиатско-Тихоокеанский банк успешно развивает сотрудничество между банками, стремится к снижению себестоимости и росту скорости расчетов, что положительно сказываются на партнерских отношениях с банками и клиентами.

«Elite Quality Recognition Award - высокая оценка нашей работы. Мы стараемся максимально автоматизировать переводы в системе Swift, ведь это и надежнее, и быстрее. В прошлом году доля автоматических, а значит «беспроблемных» платежей составила 99,77%. Мы очень ценим нашу стабильную работу с JPMorgan, планируем и дальше развивать и укреплять наше сотрудничество»,- рассказала операционный директор АТБ Наталия Андриановна.

Straight Through Processing (STP) — это соблюдение стандартов форматирования платежей, позволяющее их исполнение в автоматическом режиме без ручной обработки. Автоматическое исполнение платежей увеличивает скорость расчетов, а также способствует минимизации операционных затрат при осуществлении международного клиринга. JP Morgan Chase Bank является одним из мировых лидеров в области инвестиционно-банковского бизнеса, финансовых услуг для компаний и частных клиентов, проведения финансовых сделок, управления активами и имуществом.