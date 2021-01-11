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ВТБ Лизинг принял участие в запуске нового завода ГК «Фармасинтез» в Тюмени

В 2020 году в рамках сделки между АО ВТБ Лизинг и ООО «Фармасинтез-Тюмень» было введено в эксплуатацию оборудование для производства лекарственных препаратов на сумму 1,2 млрд руб., сообщают в пресс-службе банка.

Для поставки оборудования привлечены ведущие мировые производители из разных стран:

  • GEA Process Engineering NV Belgium (Бельгия),
  • Romaco Pharmatechnik GmbH (Германия),
  • Shanghai Tofflon Science and Technology Co. Ltd (Китай),
  • ACG Pharma Technologies PVT LTD (Индия).

«Мы рады принять участие в реализации такого значимого для России социального проекта и внести свой вклад в развитие отечественного производства лекарственных препаратов, предложив наилучшие условия финансирования и поставок специализированного оборудования. В соответствии со стратегией ВТБ мы поддерживаем такие важные проекты, проводя сложно структурированные сделки с максимально гибкими финансовыми параметрами и оптимальными сроками», - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

Сегодня более 95% гормональных препаратов импортируется в Россию из-за рубежа.  С запуском завода в Тюмени доля импорта снизится в два раза, что соответствует глобальной цели государственной программы импортозамещения «Фарма 2020».

Новое производство ГК «Фармасинтез» должно стать крупнейшей в России инфраструктурой по производству гормональных препаратов. Общая сумма инвестиций в его запуск составит порядка 3,3 млрд руб. Завод будет выпускать свыше 16 международных непатентованных наименований. Его открытие запланировано на первый квартал 2021 года.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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