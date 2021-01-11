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ВТБ сохранит сниженную ставку по кредитам наличными

ВТБ сохраняет сниженную ранее ставку по кредитам наличными и рефинансированию. Клиенты смогут оформить заявку на денежные средства по ставке от 6,4% годовых при условии оформления страхования, сообщают в банке.

«ВТБ снизил ставку по потребительским кредитам до 6,4% годовых в 4 квартале прошлого года, чтобы у наших клиентов была возможность выгодно решить свои финансовые вопросы перед Новым годом и в период праздничных распродаж. За это время кредиты наличными оформили более 300 тыс. заемщиков. Понимая, что финансовая стабильность важна и после новогодних праздников, мы решили продлить действие льготных условий и на начало 2021 года», - комментирует Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ.

Кредиты наличными остаются самыми востребованными розничными продуктами у населения. Только в ноябре ВТБ оформил своим клиентам более 100 тысяч потребкредитов на 72 млрд рублей, что на 73% превышает результат за ноябрь прошлого года. Общий объем выдач за 11 месяцев превысил 650 млрд рублей. Кредитный портфель в данном сегменте вырос на 7% до 1,457 трлн рублей. 

Кредит наличными можно оформить в ВТБ на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели и сроком до семи лет. Программа «Рефинансирование» позволит объединить до 6 кредитов и кредитных карт других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства на любые цели. 

Оформить заявку клиенты могут на сайте, в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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