«Сбербанк страхование жизни» в декабре 2020 года выплатила почти 950 млн рублей по страховым случаям

СК «Сбербанк страхование жизни» в декабре 2020 года произвела 8 300 выплат по страховым случаям на общую сумму порядка 950 млн рублей. Это на 5% больше, чем в декабре 2019 года, по количеству выплат и на 25% — по объёму выплат, сообщают в пресс-службе банка.

Крупнейшая выплата за месяц — 10 млн рублей — произведена в Москве по программе инвестиционного страхования жизни.

Чаще всего за страховыми выплатами в декабре обращались клиенты из Московского региона, Пермского края и Самарской области.

«Сбербанк страхование жизни» производит страховые выплаты при наступлении неблагоприятных событий и, таким образом, помогает сохранить привычный образ жизни клиента или его семьи. Заявить о страховом случае клиенты могут дистанционно.

Помимо выплат по страховым случаям, компания производит выплаты по риску «дожитие» по завершившимся договорам инвестиционного и накопительного страхования жизни.