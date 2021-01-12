О чем мечтают россияне в 2021 году

Наиболее часто в качестве заветной мечты россияне называют здоровье для себя и близких (9%) и улучшение жилищных условий семьи (8%), сообщают ВЦИОМ.

Еще наши соотечественники (5%) мечтают о путешествиях, 4% опрошенных — о повышении уровня жизни и материальном благополучии, столько же — о благополучии детей и внуков.

Более половины россиян знают, когда смогут воплотить мечту в жизнь — 55%. Планируют реализовать задуманное в ближайшие 2-3 года 27% опрошенных (+4 п.п по сравнению с 2019 г.), в течение 3-5 лет — 15%. Еще не задумывались об этом 30%.

Наиболее достижимой россияне считают мечту о создании счастливой семьи и воспитании хороших детей (90%). Также популярна мечта о том, чтобы прожить честную жизнь (85%), иметь надежных друзей (85%). Многие считают возможным иметь интересную работу или уже имеют таковую (76%). Завершает топ-5 рейтинга самых реализуемых мечтаний мечта о хорошем образовании (71%).