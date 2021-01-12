Золото обошло объем доллара в резервах России

Доля золота в российских резервах выросла с 20,8 до 22,9%, тогда как доля доллара опустилась с 23,7 до 22,2%, сообщает РБК со ссылкой на данные ЦБ.

До марта 2018 года Банк России держал в долларах 43–48% своих активов, после чего резко переложился в евро и юани на фоне ужесточения санкций США в отношении российских лиц. Если в начале 2018 года России принадлежали государственные облигации США на сумму около $100 млрд, то по состоянию на конец октября 2020 года (последние доступные данные Минфина США) — лишь на $6 млрд.

«В принципе у нас золота достаточно для того, чтобы обеспечить диверсификацию наших золотовалютных резервов», — говорила в июле 2020 года глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Самую большую долю в валютных активах Банка России занимает евро — 29,5%, или $165,5 млрд, по состоянию на середину 2020 года. На китайский юань приходится 12,2% золотовалютных активов (доля не изменилась по сравнению с мартом 2020 года).