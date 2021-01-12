Новости

Занимающихся зимней рыбалкой мужчин ветром унесло на льдине в Байкал

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило, что вчера вечером двух мужчин, которые занимались подледным ловом, унесло ветром на льдине площадью 250 на 50 метров в открытый Байкал.

По информации спасателей, рыбаки увлеклись и не заметили, как во льду образовалась трещина. После сильного порыва ветра мужчин понесло течением в сторону села Онгурен Ольхонского района.

Они смогли дозвониться до своих знакомым из Хужира, а те – сотрудникам МЧС, которые сразу выдвинулись к месту происшествия.

Однако местные жители Хужира быстрее спасателей добрались до дрейфующих рыбаков и вытащили их на берег.

Мужчины преодолели на льдине 2 километра, они в удовлетворительном состоянии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Землетрясения в Иркутске: сейсмоустойчивость зданий
Непоколебимая 120-я. Александр Гончаров, АО «Сибавиастрой» о сейсмоустойчивости сборного железобетона
Землетрясение в высотке: 5 вопросов о том, стоит ли бояться стихии
«Победа» над сейсмикой: как построить надежный дом и не бояться землетрясений
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании