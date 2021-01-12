Занимающихся зимней рыбалкой мужчин ветром унесло на льдине в Байкал

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило, что вчера вечером двух мужчин, которые занимались подледным ловом, унесло ветром на льдине площадью 250 на 50 метров в открытый Байкал.

По информации спасателей, рыбаки увлеклись и не заметили, как во льду образовалась трещина. После сильного порыва ветра мужчин понесло течением в сторону села Онгурен Ольхонского района.

Они смогли дозвониться до своих знакомым из Хужира, а те – сотрудникам МЧС, которые сразу выдвинулись к месту происшествия.

Однако местные жители Хужира быстрее спасателей добрались до дрейфующих рыбаков и вытащили их на берег.

Мужчины преодолели на льдине 2 километра, они в удовлетворительном состоянии.