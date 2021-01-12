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Житель Иркутска катался на коньках по Байкалу и провалился под лед

Байкальский поисково-спасательный отряд на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что мужчина 1982 года рождения, который катался на коньках по замерзшему Байкалу, провалился под лед.

Инцидент произошел в новогодние праздники. Иркутянин катался на коньках с друзьями в темное время суток, отстал от группы и провалился. Выбраться ему помогли находящиеся поблизости люди, услышавшие крики, спасатели – доставили мужчину до базы отдыха.

Глубина в месте провала – 30 метров. По информации отряда, в проливе Ольхонские ворота, где катался мужчина, неокрепший лед, там же – много промоин.

Напомним, это уже не первое происшествие, связанное с выходом людей на непрочный лед. Накануне двоих рыбаков ветром и течением унесло на льдине в открытое озеро, они проплыли 2 километра по Байкалу прежде чем их ужалось вытащить на берег.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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