Более 4000 предпринимателей зарегистрировали свой бизнес в 2020 году через сервисы Сбера

Байкальский Банк Сбербанка продолжает активно развивать технологические меры поддержки малого бизнеса в регионах. Одним из наиболее динамично-развивающихся направлений является сервис по юридическому оформлению и запуску предприятий - «Регистрация Бизнеса и Дистанционное Открытие Счета» (РБиДОС), сообщают в пресс-службе Сбера.

В 2020 году только в офисах партнеров банка с помощью технологических решений РБиДОС СБЕРа в Иркутской области, Забайкальском крае, республике Бурятия, республике Саха(Якутия) было проведено более 4000 регистраций ИП/ООО с одновременным открытием счета в Сбере. В течение года доля регистраций, проведенных через сервис выросла с 12% до 20%.

Опросы предпринимателей регионов показывают, что одним из наиболее затратных и сложных процессов в организации бизнеса они считают момент официального старта и оформления компании - регистрацию бизнеса и открытие счета. По убеждению многих, на эти процедуры должно уходить не менее 8-9 дней – на заполнение документов, оплату госпошлины, покупку электронной цифровой подписи, оплату услуг нотариуса, подачу и получение документов, заявления на выбор системы налогообложения, открытие расчетного счета и т.д. Сбербанк дал предпринимателям возможность сократить расходы на регистрацию - до нуля, а время проведения всех необходимых процедур - до 4 дней.

– 4 дня вместо ожидаемых 8-9 - именно столько нужно времени, чтобы с момента обращения к бесплатной услуге банка РБиДОС предприниматель мог получить регистрацию и бесплатный расчетный счет для начала своей деятельности. Сервис работает уже более 2 лет, сначала его предлагали только партнеры СБЕРа – это более 200 бухгалтерских компаний и регистраторов, а теперь такая возможность есть и в наших офисах Байкальского банка Сбербанка. Если посчитать экономию ресурсов у тех, кто им воспользовался в 2020 году, то получается, что более 4000 предпринимателей регионов присутствия нашего тербанка сэкономили как минимум по 4 рабочих дня и не менее 5000 рублей. Ведь наш сервис избавил их от необходимости уплаты госпошлины, от поездок по инстанциям, от затрат на нотариуса и т.д. Добавьте сюда еще и сокращение внешних контактов, на все оформление требуется всего один визит в банк – в условиях пандемии это крайне важно. Наши технологические меры поддержки действительно для предпринимателей регионов являются СБЕРом времени, защиты и возможностей, – Станислав Сушков, территориальный менеджер по работе с партнерами Управления продаж малому бизнесу Байкальского банка Сбербанка.

Для клиентов СБЕРа сервис регистрации бизнеса работает бесплатно.

Услуга действует для граждан, принявших решение о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в том числе с системой налогообложения налог на профессиональный доход/самозанятость) или создающих Общество с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем. Юридическое оформление регистрации бизнеса происходит всего за один визит в Сбербанк, при этом государственная пошлина за регистрацию и комиссия за открытие банковского счета не взимаются. Регистрация бизнеса - ИП или ООО с одним учредителем, через партнеров или отделения банка занимает по времени до 4 дней. При этом клиенту требуется пакет документов: российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, а также необходимо иметь смартфон с операционной системой (iOS или Android) и учетную запись в Сбербанк Онлайн. Сотрудники банка и партнеры оказывают помощь заявителям в оформлении и отправке необходимых документов в налоговую службу. Открытие счета в банке осуществляется уже дистанционно, без повторного визита предпринимателя в банк. Сервис предоставляется в офисах Сбербанка по обслуживанию корпоративных клиентов.

1251 предприниматель Приангарья в 2020 году открыл и зарегистрировал свой бизнес именно с помощью сервиса РБиДОС Сбербанка. Новый вид услуги в Иркутском отделении СБЕРа начал действовать с августа прошлого года, ранее регистрация бизнеса для жителей региона была возможна только в офисах партнеров банка.