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Названы самые прибыльные финансовые инструменты в России

Аналитическая служба FinExpertiza посчитала, какой рублевый доход можно было получить от вложения 100 тыс. руб. в разные инвестинструменты в начале года с фиксацией прибыли в конце.

По итогам пандемического года вложения в большинство как стандартных, так и рисковых инвестинструментов оказались выгодными, поэтому заработать смогли не только счастливчики, купившие подешевевшие акции по минимальным ценам или угадавшие с валютным курсом, но и те, кто сделал вложения в начале года и просто переждал пандемию, не выводя деньги.

Наибольшую прибыль получили рисковые инвесторы, вложившиеся в биткоин.

Приобретя криптовалюту на 100 тыс. руб. в первые январские дни, к концу декабря можно было получить 354 тыс. руб. прибыли. Прилично заработали и вполне консервативные инвесторы, предпочитающие популярный антикризисный актив золото – 43 тыс. руб. Немногим менее принесли иностранные акции – около 41 тыс. руб. Наконец, хорошему доходу могли порадоваться и держатели валюты – те, кто в начале года купил евро, к концу года за счет разницы курсов получил на 100 тыс. руб. 32 тыс. сверху. 

Наименее доходным вложением стал самый консервативный и популярный у россиян способ сбережения средств – рублевый депозит. Положив в банк 100 тыс. руб. в начале года под максимальные 7,3%, к концу можно было получить номинальный доход около 7,3 тыс. руб. Однако с учетом инфляции такой финансовый результат оказывается крайне скромным – реальная доходность вклада в рублях составила всего 2,4%. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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