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Банк «Открытие» создал дочернюю компанию для реализации сделок мезонинного финансирования

Ее главная цель – предоставление мезонинного финансирования корпоративным клиентам банка и реализация инвестиционных проектов совместно с лидирующими и перспективными российскими компаниями. Генеральным директором «Открытие Капитал» назначен вице-президент банка «Открытие» Тимур Хамраев, сообщают в пресс-службе банка.

«Открытие Капитал» предлагает дополнительный источник финансирования для развития бизнеса, сделок M&A и инвестиционных проектов, средних и крупных сделок LBO/MBO.

«Открытие Капитал» станет одним из лидеров на российском рынке структурированного и мезонинного финансирования для корпоративных клиентов, будет оказывать им  услуги по  улучшению корпоративного управления и привлекать внешних инвесторов, в том числе через Открытие Private Banking.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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