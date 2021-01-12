Банк «Открытие» создал дочернюю компанию для реализации сделок мезонинного финансирования

Ее главная цель – предоставление мезонинного финансирования корпоративным клиентам банка и реализация инвестиционных проектов совместно с лидирующими и перспективными российскими компаниями. Генеральным директором «Открытие Капитал» назначен вице-президент банка «Открытие» Тимур Хамраев, сообщают в пресс-службе банка.

«Открытие Капитал» предлагает дополнительный источник финансирования для развития бизнеса, сделок M&A и инвестиционных проектов, средних и крупных сделок LBO/MBO.

«Открытие Капитал» станет одним из лидеров на российском рынке структурированного и мезонинного финансирования для корпоративных клиентов, будет оказывать им услуги по улучшению корпоративного управления и привлекать внешних инвесторов, в том числе через Открытие Private Banking.