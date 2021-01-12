Новости

Банк «Открытие» предложил сервис электронной регистрации недвижимости для предпринимателей

«Открытие» предложил клиентам малого и среднего бизнеса, получившим кредит в банке под залог недвижимости, услугу онлайн-регистрации недвижимости в Росреестре, сообщают в пресс-службе банка.

При оформлении займа под залог недвижимости одновременно с кредитным договором банк может оформить договор ипотеки с обязательной регистрацией в Росреестре в соответствии с законодательством РФ. Теперь это можно сделать без личного посещения МФЦ и офисов регистратора – в режиме онлайн. При этом снятие обременения с недвижимости при погашении кредита также возможно онлайн.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, либо получить ее в офисе банка. Остальные этапы, связанные с регистрацией, проводятся дистанционно.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

#ПредпринимательскийПрорыв. #мойбизнес
«Мы не плагиаторы». Иван Холод, «Сибирский Вездеход», – о том, чем зиминский квадроцикл отличается от своих «собратьев»
«Предпринимательский прорыв»: в Иркутске наградили инициативных предпринимателей 2020 года
«Предпринимательский прорыв 2020 года». Владимир Чернышев, Банк «Открытие» – о поддержке нового конкурса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании