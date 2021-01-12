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До 1 апреля Росстат проведет перепись малого бизнеса

Респонденты могут заполнить анкету в электронном виде на Едином портале государственных услуг, сообщают в администрации области.

Кроме того, анкету можно заполнить в бумажном виде и передать лично или отправить по почте в территориальный орган Росстата по месту деятельности предприятия. 

С указаниями и примерами заполнения форм можно ознакомиться на сайте Росстата в разделе «Формы отчетности и указания по их заполнению». 

Ведомство гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде. 

Экономическая перепись малого бизнеса проводится один раз в пять лет. В соответствии с законодательством РФ для представителей малого бизнеса участие в ней является обязательным. 

Получить консультацию по участию в переписи можно у специалистов территориального органа статистики.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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