До 1 апреля Росстат проведет перепись малого бизнеса

Респонденты могут заполнить анкету в электронном виде на Едином портале государственных услуг, сообщают в администрации области.

Кроме того, анкету можно заполнить в бумажном виде и передать лично или отправить по почте в территориальный орган Росстата по месту деятельности предприятия.

С указаниями и примерами заполнения форм можно ознакомиться на сайте Росстата в разделе «Формы отчетности и указания по их заполнению».

Ведомство гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.

Экономическая перепись малого бизнеса проводится один раз в пять лет. В соответствии с законодательством РФ для представителей малого бизнеса участие в ней является обязательным.

Получить консультацию по участию в переписи можно у специалистов территориального органа статистики.