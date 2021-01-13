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В Байкальске в 2021-22 годах из аварийного жилья переселят 161 семью

После 2017 года в Байкальске признали аварийным ещё 63,7 тыс. квадратных метров жилья, сообщают в администрации области.

- Переселение жителей Байкальска из аварийного жилья имеет очень важное значение для дальнейшего социально-экономического развития города. Это территория особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, - сказал Игорь Кобзев во время совещания по вопросу переселения жителей Байкальска из ветхого и аварийного жилья.

Проектная документация для строительства четырёх домов готова, она проходит государственную экспертизу. Мэр Байкальска Василий Темгеневский сообщил, что в городе мало площадок для нового строительства. На месте аварийных домов, жителей которых переселят в 2021-22 годах, возведут новостройки для переселения граждан по этой же программе в 2023-25 годах. В этот период необходимо расселить 8,3 тыс. квадратных метров аварийного жилья.
 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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