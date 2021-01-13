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Полёты на Ольхон из Иркутска, Улан-Удэ и Читы стартовали с 3 января

Авиакомпания «Сибирская Легкая Авиация» с 3 января возобновила полёты в Хужир из Приангарья и Бурятии, открыла рейс из Забайкалья. С 15 января полет будет осуществляться единым рейсом Иркутск – Хужир – Улан-Удэ – Чита – Улан-Удэ – Хужир – Иркутск, сообщают а авиакомпании.

Улететь на Ольхон из Иркутска, Улан-Удэ и Читы можно в пятницу и воскресенье.

  • Полеты из Иркутска в 10:15, из Хужира в 17:40.
  • Из Улан-Удэ в Хужир в 16:10, из Хужира в 11:40.
  • Из Читы в Хужир в 15:30, из Хужира в 11:40.

Таким образом, одним днем можно улететь по маршруту Иркутск – Хужир – Иркутск в пятницу и воскресенье. Из Улан-Удэ и Читы можно прилететь на Ольхон в пятницу, вернуться в воскресенье.

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Все полёты на Ольхон выполняются на самолёте L–410.

Приобрести билеты напрямую без сервисных сборов или комиссий можно по тел.: 8-983-410-01-88, 8-908-659-68-95, 8-914-898-00-66, 8-800-234-35-52, а также посредством заявок в Viber/WhatsApp и e-mail: aviakassa1@mail.ru

Сайт авиакомпании: www.sila-avia.ru


/ Сибирское Информационное Агентство /
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