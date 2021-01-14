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Иркутский двор вошел в десятку худших проектов благоустройства в России

Известный блогер Илья Варламов записал и разместил в Youtube видеоролик, в котором рассказал о десяти худших проектах благоустройства, которые были открыты чиновниками в России в 2020 году. В этот обзор попал иркутский двор, расположенный в Ленинском округе.

<p>Скриншот из видео со страницы Ильи Варламова в Youtube</p>

Скриншот из видео со страницы Ильи Варламова в Youtube

Площадка из Приангарья разместилась на шестой строчке списка. Блогер отметил, что во дворе построили пустую площадку, якобы предназначенную для массовых мероприятий, вокруг нее в землю вкопали несколько лавочек. Других объектов на территории нового двора – нет.

<p>Скриншот из видео со страницы Ильи Варламова в Youtube</p>

Скриншот из видео со страницы Ильи Варламова в Youtube

В список худших проектов также вошли открытые в 2020 году мост на Урале, купель и кабинка для переодевания в Белгородской области, недостроенный мост в Челябинске, лавочка в Вологодской области, лифт в Мурманской области, площадка для мусора в Ставропольском крае и другие.

«Как вообще это можно открывать, как этим можно гордиться, как вам не стыдно приглашать журналистов, как-то красоваться, паясничать на этих праздниках?» – заявил Варламов. И также выразил надежду на то, что в 2021-м таких открытий будет меньше.


<p>Скриншот из видео со страницы Ильи Варламова в Youtube</p> <p>Скриншот из видео со страницы Ильи Варламова в Youtube</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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