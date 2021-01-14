На АИСТ ТВ кадровые перестановки: Павел Степанов ушёл, Наталья Ветрова назначена заместителем гендиректора

В телекомпании АИСТ ТВ произошел ряд кадровых изменений.С 1 декабря 2020 года компанию покинул продюсер Павел Степанов, а с 1 января 2021 года - руководитель редакции общественно-политического вещания Евгений Павлов. С 18 января 2021 года руководитель редакции информационного вещания АИСТ ТВ Наталья Ветрова перешла на должность заместителя генерального директора АИСТ ТВ.

Как сообщает пресс-служба телекомпании, Наталья более 20 лет работает на телевидении. Должность руководителя редакции информационного вещания АИСТ ТВ она занимала в течение последних двух лет. В рамках своей новой позиции Наталья будет отвечать за взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти, общественными объединениями и за реализацию комплексных информационных проектов.

Руководителем редакции информационного вещания назначена Ирина Белогривая. Ирина более 18-ти лет работает на телевидении, около двух лет в телекомпании АИСТ. Она является автором и ведущей программы «Разговор о главном», ведущей новостной программы «Итоги дня».

В связи с уходом Евгения Павлова временно исполняющей обязанности руководителя редакции общественно-политического вещания назначена Юлия Кожевникова. Она работает на АИСТ ТВ более шести лет, в том числе была редактором и ведущей международной информационной программы «Середина земли», редактором общественно-политической программы «Время вопросов», редактором программы «Диалоги о здоровье».

“Кадровые изменения в телекомпании отражают ее новый этап развития, - прокомментировала генеральный директор АИСТ ТВ Екатерина Тарасова. - В 2021 году мы, как обязательный общедоступный региональный телеканал, планируем уделять больше внимания общественной жизни региона, крупным информационным проектам с участием общественных организаций, органов власти и бизнеса, которые должны дать нашим зрителям максимально полную картину происходящих в области событий”