AliExpress временно не принимает оплату заказов с помощью «ЮMoney»

Ранее сервис назывался «Яндекс.Деньги», сообщает РБК.

«Внимание: Оплата с помощью Google Pay и «Яндекс.Деньги»/«ЮМани» недоступна. Выберите другой способ оплаты», — сообщается на сайте AliExpress при попытке оплатить покупку. Оплата заказов с помощью банковской карты по-прежнему доступна.

«Введенные ограничения касаются только платежей физлиц в адрес компаний-нерезидентов и платежей от компаний-нерезидентов физлицам. Все компании, чью деятельность затронули ограничения, проинформированы индивидуально. Изменения затронули небольшое число компаний относительно общей базы», — заявили в «ЮMoney», подчеркнув, что на работу внутри России ограничения не распространяются.

Представитель ЦБ отметил, что «Банк России последовательно принимает меры, в том числе и ограничительного характера, к кредитным организациям, вовлеченным в проведение непрозрачных трансграничных операций».

«AliExpress Россия предлагает своим покупателям несколько видов оплаты покупок — как банковскими картами, так и интернет-кошельками. Большая часть покупок оплачивается картами, на альтернативные способы приходится несколько процентов в зависимости от региона. Временное ограничение оплаты через интернет-кошельки не затронуло бизнес компании, поскольку их владельцы могут переключить платеж на банковскую карту. Мы оперативно восстановим возможность оплаты кошельками, как только ситуация урегулируется», - сообщили SIA.RU в пресс-службе AliExpress.