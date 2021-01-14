Изменились реквизиты оплаты госпошлины за услуги Росреестра

Это связано с переходом на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей, сообщают в ведомстве.

Подробную информацию можно получить на портале www.rosreestr.gov.ru в региональном блоке, выбрав «Иркутская область» в верхней панели сайта.

Для этого необходимо зайти в раздел «Физические лица» или «Юридические лица». Затем выбрать необходимую услугу (например, «Зарегистрировать недвижимость», «Получить сведения из ЕГРН»). Далее из предложенного меню справа выбрать «Реквизиты и образцы платежных документов». Чтобы отобразилась информация, актуальная для жителей Иркутской области, выбрать вкладку «Иркутская область» в появившейся прямоугольной кнопке справа.