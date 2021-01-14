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В Иркутском техникуме транспорта и строительства произошел пожар

По предварительной информации ГУ МЧС Иркутской области, возгорание в подвальном помещении на улице Павла Красильникова началось из-за непотушенной сигареты. 

Очаг пожара был обнаружен в подвальном помещении, где на полу горели древесные опилки. В течение нескольких минут открытое горение ликвидировали на площади 1 квадратный метр, здание учебного заведения от пожара не пострадало.  

Дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Иркутска в ходе осмотра места происшествия и опроса сторожа установили, что причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Виновное лицо устанавливается.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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