В Иркутском техникуме транспорта и строительства произошел пожар

По предварительной информации ГУ МЧС Иркутской области, возгорание в подвальном помещении на улице Павла Красильникова началось из-за непотушенной сигареты.

Очаг пожара был обнаружен в подвальном помещении, где на полу горели древесные опилки. В течение нескольких минут открытое горение ликвидировали на площади 1 квадратный метр, здание учебного заведения от пожара не пострадало.

Дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Иркутска в ходе осмотра места происшествия и опроса сторожа установили, что причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

Виновное лицо устанавливается.