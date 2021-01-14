На переселение из аварийного жилья Иркутская область направит 4,2 млрд рублей

Всего в 2021 году в новое квартиры заедет около 1,5 семей, сообщают в областной администрации.

В 38 муниципальных образованиях планируется расселить 87,8 тыс. кв. метров жилья. Всего же в Иркутской области 398,8 тыс. кв. метров аварийного жилья, которое было признанно таким до 2017 года. Это 1071 дом, где проживают 22,7 тыс. человек.

- Министерство строительства Российской Федерации и Правительство Иркутской области готовы перераспределить средства на расселение людей из аварийного жилья и выделить их раньше, чем планировалось, например, не в 2023, а в 2021 году. Муниципальным образованиям, которые готовы переселить больше людей, необходимо до 7 февраля обратиться в областной минстрой, - сказал Игорь Кобзев.