Приангарье получит дополнительные федеральные деньги на строительство дорог

Иркутской области будут выделены дополнительно деньги из федерального бюджета на строительство дорожных объектов. В частности будут выделены деньги на строительство трех мостов, проектирование дороги Иркутск - Большое Голоустное и ремонт Комсомольского проспекта в Усолье-Сибирском. Об этом сообщил на своей странице в Instagram Игорь Кобзев.

− С заместителем министра транспорта Российской Федерации − руководителем Федерального дорожного агентства Андреем Александровичем Костюком сегодня обсудили ряд важных направлений сотрудничества. Договорились, что средства будут направлены на строительство дороги в микрорайоне Берёзовая роща в Тулуне, где сейчас возводятся детский сад и школа , на строительство трех мостов: в Нижнеудинске через реку Уда, в Усть-Куте через реку Кута и в селе Тутура Жигаловского района через реку Лена, − отметил губернатор.

Кроме того, по словам главы региона, будут выделены деньги на ремонт Комсомольского проспекта в Усолье-Сибирском, на реконструкцию путепроводов в селе Смоленщина и городе Черемхово, проектирование ремонтных работ оставшегося участка автодороги Иркутск - Большое Голоустное.