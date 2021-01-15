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Одновременно восемь машин столкнулись на улице Байкальской в Иркутске

Пресс-служба региональной госавтоинспекции сообщила SIA.RU, что вчера на улице Байкальской в Иркутске зафиксировали ДТП с участием одновременно восьми автомобилей.

Авария произошла в 22:10. По предварительной информации, водитель BMW врезался в стоящие на светофоре машины, спровоцировав массовое столкновение.

ДТП произошло с участием машин марок Toyota, Honda, Skoda, ГАЗ. Во время инцидента пострадал один человек.

По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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